Wespensaison vor Höhepunkt - Feuerwehren verzeichnen Einsatzrekord

Günstige Wetterbedingungen, warme Temperaturen und ausreichend vorhandene Nahrungsquellen haben das Wachstum der Wespenpopulation beschleunigt. Das beschäftigt auch die Freiwilligen Feuerwehren im Land. 10.889 Insekteneinsätze hat das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich heuer bis dato verzeichnet. Das sind mehr als doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren. 2023 wurden beispielsweise 4455 Einsätze verzeichnet, 2022 waren es 5397 und 2021 wurden oberösterreichische Feuerwehren in 3758 Fällen zu Insekteneinsätzen alarmiert.

Hauptsächlich rücken die Feuerwehren bei Insekteneinsätzen aus, um Nester zu entfernen. Diese Einsätze seien oft schwierig, weil die Nester oft in schwer zugänglichen Bereichen gebaut werden. Einige dieser Wespennester erreichen beachtliche Größen. Johann Klausberger und Josef Mayr von der Feuerwehr Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land haben einige Exemplare für Schulungszwecke aufbewahrt.

