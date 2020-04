„Werde dich kaputt machen“: Kontrahenten mit Messer bedroht

Zwei Rumänen, 36 und 39 Jahre alt, konsumierten am gestrigen Sonntag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Ried im Innkreis Alkohol. Am Abend gerieten sie dann aus unbekannter Ursache in Streit.

Dabei drohte der 36-Jährige seinem Kontrahenten mit einem ca. 20 bis 30 cm langen Küchenmesser, dass er ihn "kaputt machen" werde. Der 39-Jährige flüchtete aus dem Wohnung und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten gegen 23:15 Uhr befand sich der 36-Jährige allein in der Wohnung im 1. Stock und warf Gegenstände durch ein Fenster auf die Straße.

Es wurden mehrere Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert, der 36-Jährige wurde festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Festgenommene das ganze Inventar der Wohnung zerschlagen hatte. Er hatte sich aufgrund der vorhandenen Glassplitter selber verletzt, weshalb die Rettung und ein diensthabender Arzt beigezogen wurden. Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde die Einlieferung in die Justizanstalt Ried im Innkreis angeordnet.

