Wer zu Stoßzeiten nach Linz pendelt, verliert täglich 26 Minuten

Wer gestern auf dem Weg nach Linz mehr als eine Stunde im Stau stand, wird kaum Trost daraus schöpfen: Österreichweit liegt Linz laut Auswertung des niederländischen Navi-Herstellers TomTom in der Staubelastung hinter Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck.

Die Abstände sind knapp: Generell benötigten Autofahrer, die in Wien im Vorjahr zu einem beliebigen Zeitpunkt im Stau standen, im Schnitt 28 Prozent mehr Zeit für eine Fahrt als bei frei fließendem Verkehr. In Salzburg waren es 27 Prozent, in Graz 26, in Innsbruck 25 und in Linz 22 Prozent.

Was in Linz und Graz besonders ist: Hier ist der Stau in der morgendlichen und abendlichen Pendlerspitze ausgeprägter als anderswo, der Zeitverlust im Stau über den Tag gerechnet aber etwas geringer. In beinahe allen fünf erfassten österreichischen Städten hat im Vorjahr die Zeit im Stau gegenüber 2018 zugenommen. Einzige Ausnahme war Graz, hier gab es im Vergleich zum Jahr davor keine Veränderung.

Der TomTom-Stauindex listet weltweit 416 Städte in 57 Ländern. Den meisten Stau gibt es im internationalen Vergleich in Bengaluru (Indien), Manila und Bogota. In Europa führen Moskau, Istanbul und Kiew das Ranking an. Wien kommt in der weltweiten Rangliste auf Platz 155, Salzburg auf Platz 173, Graz auf Rang 198.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.