Wer wird Ehrenamtlicher des Jahres 2021?

Am Sonntag, 5. September, endet das Online-Voting für die "Ehrenamtlichen des Jahres" um 24 Uhr. Bis dahin haben alle noch die Möglichkeit, ihre Sporthelden mit einer Stimme zu unterstützen, das Rennen geht in die heiße Phase. Bisher wurden rund 200.000 Stimmen abgegeben, auf Platz 1 liegt noch immer Trainerin Martina Bruneder-Winter aus dem Bezirk Vöcklabruck. Gewaltig aufholen konnte in den vergangenen Tagen noch Matthias Reischauer aus dem Bezirk Kirchdorf. Er übernimmt bei der Sportunion Kirchdorf das Badminton-Kindertraining. Besonders in Zeiten der Pandemie hat er es geschafft, kurzerhand ein AirBadminton-Training zu organisieren. Platz 3 der Sporthelden-Rangliste belegt nach wie vor Nachwuchstrainer Herbert Maier.

Doch noch ist die Wahl nicht geschlagen, und bis zum 5. September wird es noch einmal spannend. Stimmen Sie ab auf nachrichten.at/ehrenamt