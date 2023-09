Wer Vorbild für Mobilität ist

Wochenlang beschäftigte sich eine Jury mit Einreichungen von Firmen und Gemeinden, die das Ziel verfolgen, Mobilität effizienter und klimafreundlicher zu gestalten. Am gestrigen Mittwoch wurden drei oberösterreichische "Mobilitätsvorbilder" von Landesrat Günther Steinkellner (FP), VCÖ-Pressesprecher Christian Gratzer und Eva Hackl von den ÖBB mit dem Mobilitätspreis unter dem Motto "Zukunft jetzt gestalten" geehrt.

Darüber freuen durfte sich das Innviertler Unternehmen Frauscher Sensortechnik aus St. Marienkirchen. Dort wurde unter anderem eine Mitarbeiter-Prämie in Höhe von bis zu 1000 Euro für den Kauf eines Fahrrads eingeführt und Fahrgemeinschaften per App organisiert. Auch der seit Dezember 2022 verkehrende Thalheimer Ortsbus wurde ausgezeichnet. Bis Ende August 2023 wurden auf der neuen Linie rund 19.000 Fahrgäste gezählt. Ebenfalls unter den Preisträgern ist das Fahrradverleihsystem der Stadt Linz. Die 380 Fahrräder an 42 Standorten im gesamten Stadtgebiet wurden in diesem Jahr für mehr als 40.000 Fahrten genutzt.

