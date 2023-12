Wer mit Ideen zum Energiesparen nach den Sternen greift

Bio-Gemüse aus Erdwärme, ein nahezu energieautarkes Hotel, eine Molkerei, die ihre Produktion mit regionalem Hackgut betreibt. Um die Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen, bedarf es zahlreicher unterschiedlicher Lösungen. Das Land Oberösterreich und der Energiesparverband zeichnen solche Lösungen seit 2005 mit den „Energie Stars“ aus. Damit sollen Projekte gewürdigt werden, die das Ziel unterstützen, Oberösterreich zu einer der führenden Energieregionen in Europa zu machen.

Am Montagabend fand im ORF-Landesstudio die Verleihungszeremonie der „Energie Stars 2023“ statt, die von den OÖN präsentiert wurde. Energielandesrat Markus Achleitner (VP) übergab gemeinsam mit Energiesparverband-Präsident Gerhard Dell die Awards an die Gewinner.

„Wie in jedem Jahr“ sei auch heuer die Anzahl und Vielfalt der Projekte „überwältigend gewesen“, sagte Dell. Mehr als 120 Einreichungen wurden der Jury vorgelegt. Viele davon seien eine Kombination aus mehreren Ansätzen zum Energiesparen und deshalb „umso effektiver“.

Laut Landesrat Markus Achleitner (VP) zeigen die Einreichungen, dass Oberösterreich beim Thema Energiewende „eine der führenden Regionen Europas ist“. Grund dafür seien die vielen „jungen Menschen, die aktiv die Zukunft des Bundeslandes mitgestalten wollen“. Vom Umstieg auf erneuerbare Energien würden letztendlich alle profitieren, sagte Achleitner. Die innovativsten Energiesparer im Land wurden in vier unterschiedlichen Kategorien mit dem „Energie Star 2023“ geehrt. Drei junge Forscher erhielten mit dem „Young Researchers Award“ eine zusätzliche Auszeichnung.

Energiewende Ernährung: Auf fast zwölf Hektar Fläche wachsen auf dem Biohof Geinberg im Innviertel Spitzpaprika, Paradeiser, Gurken und Melanzani in Bioqualität – und das von Anfang März bis Ende November. Möglich wird das auf dem Biohof Geinberg durch ein von den nahe gelegenen Thermalquellen beheiztes Gewächshaus. „Eine möglichst schonende und emissionsarme Produktion“ – das ist das erklärte Ziel von Biohof-Geschäftsführer Wolfgang Steiner. Auf dem Dach des Gewächshauses befindet sich zusätzlich eine Photovoltaikanlage, durch die der Biohof Geinberg vollständig energieautark ist.

Energiewende Freizeit: Nachhaltiger Urlaub ist im Hotel Aviva in St. Stefan am Walde möglich. Durch eine PV-Anlage auf der Parkplatzüberdachung und dem Hoteldach werden rund 70 Prozent des Jahresstrombedarfs erzeugt. Für Warmwasser und Innenraumheizung wurde eine Pelletsheizung installiert. Für Christian Grünbart, Geschäftsführer des Hotels, ist das Energiesparen nicht nur eine Kostenfrage: „Unsere Gäste wissen es zu schätzen, dass wir im Betrieb neben Komfort auch Wert auf die Umwelt legen.“

Energiewende Industrie: Im Berglandmilch-Werk Feldkirchen bei Mattighofen wird Bioenergie bei energieintensiven Verarbeitungsprozessen genutzt. Eine Hackgutanlage, betrieben mit regionalem Holz, ersetzt 80 Prozent des jährlichen Erdgasverbrauchs. Rund vier Millionen Kilogramm CO2 werden dadurch eingespart. Die Umstellung ist Geschäftsführer Wolfgang Dessl zufolge „alles andere als einfach gewesen“, aber nötig, „um die eigenen Klimaziele zu erreichen“.

Energiewende in der Schule: In der HTL Wels wird Unterrichtsmaterial auch außerhalb des Unterrichts genutzt: Die PV-Anlage des Energietechnik-Labors speist seit diesem Jahr dauerhaft Strom ins Netz ein. Eine bereits bestehende 100-Kilowatt-Anlage wurde kürzlich um weitere 15 Kilowatt vergrößert. Eine mobile PV-Kleinanlage ist ebenfalls im Einspeisebetrieb. Für den Projektinitiator, den HTL-Lehrer Manfred Lichtenwagner, ist das Projekt „nur eines der Beispiele, wie Energiesparen an Schulen mitgedacht werden kann“.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger