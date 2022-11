Wer kennt diesen Bankomatkarten-Dieb?

Der Diebstahl ereignete sich am 17. November kurz vor 16 Uhr in der Filiale eines Diskontmarktes in Bad Ischl. Der Täter stahl die Geldbörse einer Kundin aus deren Tasche. Im Anschluss begab sich der Mann nach Bad Goisern, wo er bei zwei Bankomaten mit den gestohlenen Bankomatkarten Geld abhob. Danach fuhr er wieder zurück nach Bad Ischl, wo er bei einem weiteren Bankomaten erneut Geld abhob. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann?

Der Täter war mit einem grauen Anorak bekleidet, einer grauen Baseballkappe, Jeans, sowie dunklen Schuhen mit einem breiten, weißen Sohlenrand. Er ist schlank, ca. 175 bis 180 cm groß, trug eine FFP2-Maske und ist eher noch jüngeren Alters, so die Polizei.

Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei bittet um Hinweise an die PI Bad Ischl unter der Telefon-Nummer: 059133 4103.