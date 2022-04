Wer ist der beste Lehrling?

Großartige Leistungen von Oberösterreichs Industrielehrlingen vor den Vorhang holen und den Slogan "Karriere mit Lehre" Realität werden lassen – das sind die Ziele der diesjährigen Lehrlingswettbewerbe der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Insgesamt 774 Lehrlinge aus 13 Berufsgruppen – technische, kaufmännische und IT-Berufe – haben sich für den Lehrlingswettbewerb 2022 angemeldet, darunter 85 Mädchen.

Vergangenen Samstag, 23. April, fand der Lehrlingswettbewerb für die technischen Berufe statt, bei dem 723 Lehrlinge ihren Ausbildungsstand im 2. Lehrjahr mit anderen Unternehmen messen konnten.

Bereits am kommenden Samstag findet der Teamwettbewerb Industrie 4.0 statt, am 14. Mai folgt schließlich der Lehrlingswettbewerb für kaufmännische Berufe. Dabei werden 51 Lehrlinge aus 20 oberösterreichischen Firmen ihr Können unter Beweis stellen.

Preisverleihung im Juni

Die Verleihung des begehrten Awards "Bester Lehrling des Jahres" findet am 13. Juni in der Sandburg in Linz statt. Außerdem wurde für die besten Lehrlinge der 13 Berufsgruppen sowie für den Teamwettbewerb ein eigener Award entworfen. Ein Symbol dafür, wie wichtig Lehrlinge und Fachkräfte für die oberösterreichische Industrie sind. Auch die Siegerinnen in der Sonderkategorie "Frau in der Technik" werden mit einem eigenen Preis geehrt.