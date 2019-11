Wer hat die schönste Gaststube im ganzen Land?

Im stressigen Alltag sind sie die Oasen der Ruhe. Mit gutem Essen und Trinken und heimeliger Atmosphäre bieten die heimischen Gaststuben Entspannung für Körper und Seele. Doch welcher Wirt hat eigentlich die schönste Gaststube des Landes? Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich gehen die OÖNachrichten dieser Frage auf die Spur.

Die Herzen der Gemeinschaft

"So unterschiedlich wie die Gaststuben sind, eines vereint sie: Die Menschen fühlen sich hier wohl. Sie sind die wahren Herzen einer Gemeinschaft", sagt Thomas Mayr-Stockinger, Gastwirt und Tourismus-Spartensprecher der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Seit Montag können Sie Ihre liebste Gaststube auf nachrichten.at/gaststubenwahl zur Wahl vorschlagen. Abgestimmt wird bis Jahresende per Stimmzettel oder online unter der oben genannten Adresse. Drei der Nominierten sind der Ansfeldner Gasthof Stockinger, das Wirtshaus Wögerer in Feldkirchen an der Donau und die "Schupf’n" in Oberrohr im Bezirk Steyr-Land.

Bis zum Ende der Publikumswahl am 31. Dezember werden die Zwischenergebnisse regelmäßig in den OÖNachrichten veröffentlicht. Bevor es dann im neuen Jahr ans Eingemachte geht: Die besten zehn Gaststuben ziehen ins Finale ein und werden von einer Fachjury besucht und bewertet.

Mit Ihrer Stimmabgabe nehmen Sie zusätzlich am "Gaststuben-Gewinnspiel" teil. Unter allen die gevotet haben werden ein Wellness-Aufenthalt in der Therme Geinberg, eine Gaststuben-Party und eine Grillparty verlost.

Gaststubenwahl

Wirte können unter 0732 /78 05-449 oder gaststubenwahl@nachrichten.at Stimmzettel und Plakate bestellen. (mis)

