Hier qualmt’s aber! Und rückln tut’s auch – so sehr, dass es auch zwei Tage später noch in der Nase steckt. Und mitten drin, der schwarze Mann. Aber nicht, dass sich jetzt wer fürchtet, weil der schwarze Mann, das ist nur der Frühwirth Fritz. Wenngleich "nur" schwer untertrieben ist, weil aus dem Fritz und seinem Wissen über altes Brauchtum kannst du locker drei Leute machen. Das wissen sie auch auf der Universität für Bodenkultur in Wien zu schätzen.