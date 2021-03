Heute soll der Brückenschlag erfolgen. Der dritte und letzte Bogen der Neuen Donaubrücke soll eingepasst werden. Geplant und entworfen hat die Brücke der Pariser Architekt Marc Mimram, der sich 2014 bei einem Architekturwettbewerb durchgesetzt hat. Die OÖN trafen Mimram am Mittwoch auf dem in der Vorwoche über der Donau montierten Brückenbogen OÖN: Die Linzer haben lang auf diese Brücke gewartet, in einem halben Jahr soll sie für den Verkehr freigegeben werden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt