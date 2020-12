Wer Drohnen steuern will, braucht einen Führerschein

Spielzeug, Flugmodell, Multicopter: Drohnen sind im Privatbereich, aber auch in der gewerblichen Nutzung beliebt wie nie zuvor. In Österreich gibt es nach Einschätzung des ÖAMTC bereits mehr als 100.000 solcher Fluggeräte. Wer mit welchen Drohnen wo fliegen darf und welche Berechtigungen und Bewilligungen es dafür braucht, das war bislang allerdings nicht immer ganz leicht zu durchschauen. Die EU möchte das Regelwerk jetzt entwirren: Mit Jahresende soll ein neues Regulativ die Drohnennutzung in ganz Europa einheitlich und einfacher machen.

In ganz Europa anerkannt

Wichtigste Neuerung: Wer mit Drohnen der "Open"-Kategorie mit einem Gewicht über 250 Gramm (Details siehe Kasten) fliegen möchte, muss ab 2021 einen "Drohnenführerschein" machen. Details dazu gaben Luftfahrtstaatssekretär Magnus Brunner und Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl am Donnerstag bekannt.

Demnach wird es ab 31. Dezember einen kostenlosen Online-Kurs samt Multiple-Choice-Test mit 40 Fragen geben. Wer die Prüfung erfolgreich absolviert, darf danach Drohnen im gesamten Luftraum der EU steuern. Für Drohnen der Klasse C2 (zwischen 900 Gramm und vier Kilogramm), muss zusätzlich eine Theorieprüfung mit 30 Multiple-Choice-Fragen abgelegt werden, wenn der Betrieb in der "Open"-Unterkategorie A2 vorgesehen ist. "Dieser Führerschein wird in ganz Europa anerkannt", sagte Hackl am Donnerstag. Wer ihn nicht mitführt, müsse jedoch mit Strafen rechnen.

Verpflichtend ist der Führerschein künftig für den Piloten, der Eigentümer der Drohne muss sich hingegen online registrieren – auch für kleine Drohnen in der Klasse "Open". "Die einfachste Kategorie ist jene, die für den normalen User relevant ist", sagt Hackl. Die bisher benötigte, rund 300 Euro teure Bewilligung fällt dann weg, ein Besitzer kann um rund 30 Euro so viele kleine Drohnen, wie er möchte, für drei Jahre registrieren. Eine Versicherung braucht es weiterhin. "Man rechnet in den nächsten Jahren mit circa 23 Milliarden Dollar Markt, die die Drohnen in diesem Bereich haben werden", sagt Brunner.

So gesehen haben Drohnen auch das Potenzial, dieses Jahr unter zahlreichen Christbäumen zu landen. Der ÖAMTC warnte allerdings am Donnerstag vor unüberlegten Drohnenkäufen zu Weihnachten. Denn, so Drohnenexperte Benjamin Hetzendorfer: "Mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel reine Spielzeugdrohnen oder Eigenbau-Drohnen bis 250 Gramm, gibt es ein Mindestalter von 16 Jahren."

