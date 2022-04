"Wer den Akt liest, findet viele Ungereimtheiten"

Als Verfahrenshelfer – landläufig auch Pflichtverteidiger genannt – muss der Linzer Rechtsanwalt Wilhelm Deutschmann jenen 15-jährigen Afghanen vertreten, der behauptet, schon vor der mutmaßlichen Tat Kontakt mit der jungen Frau gehabt zu haben. "Mich hat die Enthaftung der Verdächtigen nicht überrascht. Wenn man den Akt liest, findet man viele Widersprüche und es ist als Verteidiger meine Aufgabe, auf diese hinzuweisen", so Deutschmann.

Sein Mandant behauptet, mit der 16-Jährigen bereits bekannt gewesen zu sein. So gut, dass das Mädchen bei ihm sogar einmal zu Hause zu Besuch gewesen sei. Doch der Vater des Afghanen sei gegen weitere Besuche gewesen. "Ich werde den Vater als Zeugen beantragen."

So sei es in der Folge zwecks eines einvernehmlichen sexuellen Treffens zu einer Verabredung beim Bahnhof gekommen, sagt Deutschmann. Gegen einen gewalttätigen sexuellen Übergriff spreche auch, dass die Kleidung des Mädchens nicht zerrissen worden sei. "Ich gehe angesichts der vielen Ungereimtheiten von einem Freispruch aus", sagt der Anwalt.

Voraussetzung für die Verhängung der U-Haft gemäß Paragraf 180 Strafprozessordnung ist ein "dringender Tatverdacht". Laut Rechtsprechung ist dies eine Verdachtslage, bei der die belastenden Fakten stärker sind als die entlastenden bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter die Tat begangen hat, höher ist als die, dass er sie nicht begangen hat. Weiters muss einer der drei Haftgründe vorliegen: Tatbegehungs-, Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. Warum genau das Gericht die U-Haft am Donnerstag aufhob, wurde nicht mitgeteilt: Es handle sich um ein nichtöffentliches Verfahren, hieß es.

Wie berichtet, stammen die Beschuldigten – sie sind 15 bzw. 14 Jahre alt – aus Afghanistan und dem Iran. Sie sind asylberechtigt und in Linz bzw. in den Bezirken Amstetten und Vöcklabruck bei ihren Familien wohnhaft.

FPÖ sieht "fatales Signal"

Zum Verfahren äußerte sich auch FP-Klubobmann Herwig Mahr via Presseaussendung: "Die Entscheidung des Gerichts ist zur Kenntnis zu nehmen, allerdings entsteht dadurch ein fatales Signal, das für Kopfschütteln sorgt", heißt es darin. "Tatverdächtige bei einem so schwerwiegenden Vorwurf wieder auf freien Fuß zu lassen, grenzt an Fahrlässigkeit. Ich hoffe inständig, dass die Sicherheitsbehörden dennoch ihren notwendigen Ermittlungen reibungslos nachkommen können", so der Klubchef. (staro)