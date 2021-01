Wer clever plant, der hat viel frei

Auch wenn Urlaubspläne dieses Jahr wohl großteils von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen dürften, schadet es nicht, die vorhandenen Urlaubstage clever zu planen. Gleich vorweg: Zwickeltage, also einzelne Arbeitstage, die zwischen einem Feiertag und dem Wochenende liegen, helfen heuer bei der Urlaubsplanung kaum. Es gibt nur drei: die beiden Freitage nach Christi Himmelfahrt (13. Mai) und Fronleichnam (4. Juni) sowie den Montag vor dem Nationalfeiertag am 26. Oktober. Die Schüler in Oberösterreich dürfen sich zusätzlich noch über einen Zwickeltag am 3. Mai, den Tag vor dem Florianitag, freuen.

Dass es nicht mehr sind, liegt daran, dass 2021 vergleichsweise viele Feiertage auf ein Wochenende fallen, darunter etwa der 1. Mai und die Weihnachtsfeiertage. Mit einer geschickten Planung lassen sich dennoch an mehreren Stellen im Kalender mit wenigen beantragten Urlaubstagen viele geblockte arbeitsfreie Tage herausholen.

Jene, die nicht am 7. und 8. Jänner Urlaub haben, müssen auf die nächste günstige Gelegenheit drei Monate warten. Wer sich nach dem Ostermontag am 5. April vier Tage Urlaub nimmt, erhält insgesamt neun freie Tage. Wählt man den Karfreitag noch als "persönlichen Feiertag" – eine Möglichkeit, die es seit 2019 gibt – sind es sogar zehn Tage. Äußerst effektiv lässt es sich im Mai urlauben. Der Zwickeltag am Freitag nach Christi Himmelfahrt ermöglicht quasi ein viertägiges Wochenende bei nur einem eingesetzten Urlaubstag. Wer im Wonnemonat ohnehin einen längeren Urlaub plant, dem sei die Zeitspanne zwischen 10. und 21. Mai empfohlen. Die Kombination aus Christi Himmelfahrt (13. Mai) und Pfingsten (23./24. Mai) beschert bei neun Urlaubstagen insgesamt 17 freie Tage. Wer Pfingsten mit Fronleichnam kombiniert, hat von 25. Mai bis 4. Juni mit acht Urlaubstagen insgesamt 16 Tage frei.

Im Herbst fällt der Nationalfeiertag am 26. Oktober wieder günstig. Mit einem Urlaubstag am 25. Oktober lassen sich vier freie Tage genießen. Wer sich auch die drei Tage danach frei nehmen kann, erhält mit vier Urlaubstagen insgesamt zehn freie Tage – inklusive Allerheiligen am 1. November. Jene, die sich die beiden Tage vor oder nach Maria Empfängnis am 8. Dezember frei nehmen, brauchen jeweils für fünf freie Tage nur zwei Urlaubstage. Ansonsten ist der Dezember heuer arbeitgeberfreundlich: Der Heilige Abend ist ein Freitag, die darauffolgenden Feiertage fallen demnach auf das Wochenende.

Wer sich …

7. und 8. Jänner Urlaub nimmt, hat bei zwei Urlaubstagen fünf Tage frei

6. bis 9. April: vier Urlaubstage, neun freie Tage

14. Mai: ein Urlaubstag, vier freie Tage

10. bis 21. Mai: neun Urlaubstage, 17 freie Tage

25. Mai bis 4. Juni: acht Urlaubstage, 16 freie Tage

4. Juni: ein Urlaubstag, vier freie Tage

25. Oktober: ein Urlaubstag, vier freie Tage

25. bis 29. Oktober: vier Urlaubstage, zehn freie Tage

2. bis 5. November: vier Urlaubstage, neun freie Tage

6. und 7. Dezember: zwei Urlaubstage, fünf freie Tage

9. und 10. Dezember: zwei Urlaubstage, fünf freie Tage

6. bis 10. Dezember: vier Urlaubstage, neun freie Tage

