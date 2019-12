Wenn vom Weihnachtsglanz nur Müll zurückbleibt

Sorgfältig die Kanten falten, das Papier einschlagen, noch eine glänzende Schleife darauf und vielleicht ein kleiner Anhänger als Dekoration. Damit die Pakete so schön wie möglich sind, wenn sie unter dem Weihnachtsbaum platziert werden. Für die Oberösterreicher kommt es bei der Bescherung traditionell nicht nur auf die inneren Werte an.

Doch auch die kreativsten Verpackungen sind am Ende des Heiligen Abends nur noch eines: Müll. Und davon gibt es an den Weihnachtsfeiertagen reichlich.

"In den vergangenen Jahren haben wir in der Zeit um Weihnachten einen deutlichen Anstieg bei den Mengen an Müll registriert", sagt Thomas Anderer, Geschäftsführer des Landesabfallverbandes Oberösterreich. 15 Prozent seien es bei Karton, Papier und Kunststoffverpackungen, knapp 30 Prozent bei Glas. Das liege auch an den stetig steigenden Bestellungen über das Internet, die oft einzeln in Kartons verschickt werden, wie Susanne Gillhofer, Sprecherin der Linz AG, sagt.

Aber auch der Lebensmittel-Großeinkauf trägt seinen Teil bei. Gestern betrug die Wartezeit an den Supermarktkassen in Linz teilweise mehr als 30 Minuten. "Es bleibt wirklich sehr viel über. Lebensmittel, die nicht sofort gebraucht werden und in Kürze ablaufen, finden sich dann im Restmüll wieder", sagt Anderer. Die stille Zeit ist in den Altstoffsammelzentren des Landes hektisch. "Es herrscht überall Vollbetrieb. Vor den Zentren stehen Autos Schlange, das geht schon vor Weihnachten los", sagt der Geschäftsführer.

In der Hektik würden auch viele "Fehlwürfe" passieren, gerade beim Plastik. "Unsere Mitarbeiter müssen dann häufig nachsortieren."

Ansturm nach Silvester

Die Müllabfuhr fährt noch vor Silvester Sonderschichten. In Linz sei man vor allem am Freitag und Samstag verstärkt unterwegs, sagt Susanne Gillhofer. Auch um die Christbäume zu entsorgen, die ab morgen in vielen Haushalten ihren weihnachtlichen Glanz verlieren.

Thomas Anderer rät, bei Verpackungen einzusparen und "Naturmaterialien" zu verwenden. Schnüre aus Naturfasern seien bei der Verpackung eine gute Option, statt Plastikdekoration würden es auch Tannenzweige tun. Originalverpackte Lebensmittel könne man an karitative Einrichtungen spenden, bevor man sie einfach entsorge.

Den größten Ansturm auf die Sammelzentren erwartet Anderer aber erst nach Silvester: "Es kommt immer wieder vor, dass unbenutzte Silvesterknaller bei uns abgegeben werden", sagt er.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at