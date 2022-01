Wenn Verstorbene zu Impfopfern gemacht werden

Für die Eltern von Julia S. ist gleich zweimal die Welt zusammengebrochen: Wenige Tage nachdem ihre 31-jährige Tochter an einem Aortariss verstorben ist, erfahren sie, dass ihr Partezettel in Chatgruppen von Impfgegnern kursiert. Dort wird behauptet, die junge Frau sei an der Covid-Impfung gestorben. Die Nachricht wurde tausendfach geteilt. Dabei war die 31-Jährige nicht einmal geimpft.