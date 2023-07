Wenn Tiergeschichten die Medienlandschaft beherrschen

Eine Riesenechse, die an das Ungeheuer von Loch Ness erinnert und im Mai 2007 von einem zwölfjährigen Schüler an der Enns gesichtet wurde. Ein vermeintlicher Puma, der 1992 bei einem Landwirt im Mühlviertel sein Unwesen getrieben haben soll. Riesige Fische, die Badegäste beim Schwimmen beißen: Immer wieder wurden skurrile Tiergeschichten in den vergangenen Jahren zum Gegenstand der Berichterstattung in Österreich.

Besonders das Auftauchen von großen Reptilien komme immer häufiger vor, sagt Stephan Weigl, Leiter des Biologiezentrums Linz: "Die Leute legen sich Reptilien zu – etwa Schlangen oder Leguane – und kommen mit den ausgewachsenen Tieren plötzlich nicht mehr klar. Dann setzen sie die Tiere einfach in der freien Natur aus."

Safari in Oberösterreich: Von Känguru Paul bis zum Mühlviertler Puma – Ein Blick ins OÖN-Archiv

Ungebetene Exoten

Auch entlaufene Kängurus verirrten sich in den Jahren 2015 und 2018 in den Bezirken, ebenso wie ein Flamingo auf der Donau im Jahr 2021. Üblicherweise handelt es sich bei den Tieren meist um entlaufene oder – wie von Weigl angedeutet – ausgesetzte Tiere, die nicht heimisch sind.

Auch exotische Spinnenarten und Skorpione finden als blinde Passagiere ihren Weg nach Österreich – so etwa die australische Riesenkrabbenspinne namens „Kylie“, die sich im vergangenen Jahr beim "Upper Austria Ladies Linz"-Turnier auf dem Tennisplatz außerhalb des Design Centers entdeckt wurde. Vor zwei Jahren fand eine Kammspinne in einer Bananenkiste ihren Weg in einen Supermarkt in Steyr.

Ungebetene Souvenirs hat vergangenes Jahr eine Oberösterreicherin aus ihrem Urlaub in Kroatien mitgebracht: Zwischen Badeanzug und Sommerkleidern hatten sich ein mehrere Zentimeter großer Skorpion sowie zwei Jung-Skorpione eingenistet. "Diese Tiere gelangen meist unbemerkt mit dem Gepäck zu uns und beherrschen dann die Berichterstattung", sagt Weigl.

