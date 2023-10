Wenn Teenager auf der Straße leben: "Ich hab mich nirgendwo wohlgefühlt"

"Was sich jedes Kind wünscht, ist eine normale Familie. Ich hab mir das auch immer gewünscht. Umso schwerer ist es, sich damit abzufinden, dass man das eben nicht hat." Paul *) ist erst 20 Jahre alt, hat aber in seinem jungen Leben schon viel durchgemacht. Von Gewalt, Drogenkonsum, Haft bis hin zu Phasen, in denen er auf der Straße lebte, seit er zwölf war. Den OÖN erzählte der gebürtige Innviertler anlässlich des heutigen "Tages der Obdachlosigkeit" seine Geschichte. Erst jetzt, sagt er, sehe