Wenn Studierende fiktive Prozesse verhandeln

In Teams schlüpfen sie in die Rolle von Rechtsvertretern und verhandeln einen Fall vor einem Gericht aus. So geschehen erst kürzlich am Bundesverwaltungsgericht in Wien. Mannschaften der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) und der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) führten einen Vergaberecht-Prozess durch. Die besten Teams gewannen dabei nicht nur den Prozess, sondern wurden auch ausgezeichnet.

Die Besten waren Elisa Rindler, Martin Schwager, Anna Stopper: ein Team der Kepler-Uni. Sie waren von Matthäus Metzler von Metzler & Partner Rechtsanwälte unterstützt worden. Der Best Speaker Award ging an Anna Itkin von der WU. "Moot Courts bereichern die juristische Ausbildung, indem sie den Studierenden ermöglichen, konkrete Fälle aus der Praxis im Team zu erarbeiten, ihre juristischen Kenntnisse zu vertiefen und vor Gericht ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis zu stellen", sagte Claudia Fuchs, JKU-Professorin der Abteilung Öffentliches Unternehmensrecht.

Die Preisträger durften sich über vergaberechtliche Fachliteratur aus dem Verlag Österreich freuen.