Wenn Sprache keine Rolle spielt: Die "neuen Schulfreunde" aus der Ukraine

Einige Buchstaben an der Tafel kennt Daria aus dem Kyrillischen. Doch was soll das Wort bedeuten? Verwirrt dreht sich die 14-Jährige zu Angelika um. "Was heißt das?", fragt sie auf Ukrainisch. "Auge", antwortet Angelika. Darauf hat die Schülerin, die gerade ihr Biologie-Referat hält, gewartet. Und schreibt in krakeligen Lettern "oko" an die Tafel. Damit Daria dem Unterricht zumindest etwas folgen kann.