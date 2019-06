Wenn sich Herr Ziegler seinen Roboter umschnallt

Es ist ein spektakuläres Foto, das am Mittwoch bei der Eröffnung des hypermodernen Open Innovation Centers der Johannes-Kepler-Universität entstand: Ein Mann hat einen Roboter mit einem Gurt umgeschnallt, am Rücken eine Art Rucksack, um die Hüfte ein silbernes Gestell mit bunten Kabeln.

Aber was macht der Mann eigentlich?

"Bei dem Roboter handelt es sich um einen Exoskeleton-Roboter", sagt Andreas Müller. Er ist Leiter des Instituts für Robotik, eines jener Institute, die in Zukunft im Open Innovation Center forschen werden. Der Roboter ist ein Prototyp und soll zeigen, wie Maschinen in Zukunft Menschen bei Bewegungen unterstützen können. Der junge Mann auf dem Foto ist Jakob Ziegler, ein Dissertant des Institutes. Er führt vor, wie der Exoskeleton ihm an Schultern und Armen assistieren kann, um so Gehbewegungen ausführen zu können.

"Solche Anwendungen werden aufgrund der steigenden Lebenserwartung in Zukunft ein Riesenthema", sagt Müller. Etwa, wenn älteren Menschen dabei geholfen wird, in die Knie zu gehen oder sich aufzurichten. Auch in der Rehabilitation entwickelt sich die sogenannte assistive Robotik zum wichtigen Trend. "Unser Ziel ist ein Ganzkörper-Skeleton, der bei allen Bewegungen assistieren kann", erklärt der Institutsvorstand.

Ausgeklügelte Technik

Hinter diesen Robotern steckt ausgeklügelte Technik. "Zum einen muss die Mechanik die menschliche Bewegung abbilden", sagt Müller. Das sei gar nicht einfach: "Denn jeder bewegt sich individuell." Zum anderen müsse der Roboter in Sekundenschnelle vorhersehen, welche Bewegung sein Anwender plant: "Dazu braucht es künstliche Intelligenz, die die Bewegungsplanung adaptiv so anpassen kann, dass sich der Mensch wohlfühlt." Ebenfalls gefordert ist die Materialwissenschaft, denn es braucht für die Roboter Stoffe, die leicht sind, gut verträglich und etwa keine Druckstellen auslösen.

Die Roboter der JKU sind noch Prototypen – doch irgendwann sollen sie marktreif sein. "Dazu bräuchten wir dringend noch mehr junge Medizintechnikfirmen", sagt Müller. "Da gibt es in Oberösterreich große Chancen."

Open Innovation Center

Am Mittwoch wurde das Open Innovation Center der Kepler-Universität eröffnet. Um 25,2 Millionen Euro wurde ein Neubau nahe dem TNF-Turm errichtet. Das Open Innovation Center ist Heimstätte des Linz Institute of Technology (LIT). Ziel ist, dass hier Forscher gemeinsam mit Firmen Entwicklungen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, IT-Sicherheit oder Informationselektronik vorantreiben. Zwei Drittel der 240 Arbeitsplätze sind bereits besetzt.

Die LIT-Factory hat hier ebenfalls ihren Standort. Dort werden mit namhaften Industriebetrieben wie Engel, FACC oder Siemens Produktionsverfahren für Kunststoff entwickelt.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at