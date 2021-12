Wenn sich die weihnachtliche Kauflust an einem einzigen Wochenende entlädt

Wer gestern in der Linzer Landstraße unterwegs war, konnte den Eindruck gewinnen, dass sich da die geballte vorweihnachtliche Kauf- und Konsumlust, die sich in den Lockdown-Wochen angestaut hatte, in einem gemeinschaftlichen Kaufrausch entlud. Auf den Gehsteigen gab es teilweise kaum noch ein Durchkommen, in den Geschäften klingelten (oder piepsten) die Kassen, die Restaurants und Kaffeehäuser waren gesteckt voll.

Nach vier Wochen im Lockdown durften Gastronomie und Handel gestern endlich wieder öffnen. "Von der Früh weg hatten wir einen großen Ansturm von Kunden, unsere Pächter sind alle sehr zufrieden", sagt Julia Kretz, Leiterin des Einkaufszentrums Passage in Linz. Die einkaufsfreie Zeit hatten anscheinend viele genutzt, um sich auf ihre Weihnachtseinkäufe vorzubereiten: "Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass die Leute sehr informiert und zielstrebig sind. Sie kaufen wirklich das ein, was sie wollen, und bummeln nicht einfach."

Lasche Kontrollen in Geschäften

Die Freude der Menschen war gestern in der Landstraße deutlich zu spüren. Um den Konsum alleine ging es dabei aber nicht. "Das Feeling ist toll", sagte Christian Plank, während er vor einem Geschäft auf seine Frau wartete. "Es ist einfach schön, durch die belebte Stadt zu schlendern und sich spontan in ein Lokal setzen zu können. Das hat mir gefehlt", sagt er.

Eigentlich dürfen derzeit nur Geimpfte und Genesene in die Geschäfte. Ob die Kunden sich daran halten, wurde gestern in vielen Geschäften nur sehr lasch oder gar nicht kontrolliert. Nur einige wenige nahmen es besonders genau und stellten eigens Mitarbeiter ab, die an den Eingängen die 2G-Nachweise jedes einzelnen Kunden kontrollierten.

In der Gastronomie laufen die Kontrollen meist strenger ab. "Wir haben drei Angestellte dazu eingeteilt, an den Eingängen die 2G-Nachweise zu überprüfen, damit keine Wartezeiten entstehen", sagt Raimund Niedermair, Betriebsleiter des Klosterhofs. Im Innenhof, der mit 150 Christbäumen und 3000 roten Kugeln dekoriert ist, werden heuer Heißgetränke und kleine Speisen serviert. Im November hatte die Attraktion drei Tage nach der Eröffnung schließen müssen. "Jetzt bekommen wir von den Kunden sehr positive Rückmeldungen. Das ist natürlich erfreulich und motiviert uns sehr", sagt Niedermair.

Mit Spannung blickt der Handel nun aufs Wochenende. "Ich habe mit den größten Pächtern gesprochen, und wir glauben alle, dass der Samstag der stärkste Tag wird. Wie der Sonntag ablaufen wird, ist schwer abzuschätzen", sagt Passage-Leiterin Julia Kretz. "Wir sind auf jeden Fall gerüstet."

Sonntagsöffnung

Wegen der großen Umsatzeinbußen durch den Lockdown in der Vorweihnachtszeit dürfen diesen Sonntag von 10 bis 18 Uhr Geschäfte offenhalten. Laut Regelung betrifft das alle Bereiche des Handels, die während der vergangenen vier Wochen geschlossen bleiben mussten. Supermärkte oder Trafiken, die nicht zusperren mussten, bleiben demnach am Sonntag zu.