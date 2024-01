Wenn Schnaps an Minderjährige verkauft wird: "Die Quote ist zurückgegangen"

Seit 2014 sind in Oberösterreich junge Testkäufer in Trafiken, Supermärkten, Tankstellenshops und Lokalen unterwegs. Es sind Freiwillige im Alter zwischen vierzehn und fünfzehneinhalb Jahren, die versuchen, an harten Alkohol oder Zigaretten zu kommen. Mehr als 1100 stellen die Jugendlichen pro Jahr auf die Probe. In den meisten Fällen gehen sie leer aus: Die durchschnittliche Abgabequote, also der prozentuale Anteil der Schnaps- und Tabakverkäufe an die minderjährigen Burschen und Mädchen, liegt bei knapp 25 Prozent.

"Als wir mit den Testkäufen angefangen haben, war die Quote höher. Im Laufe der Jahre ist sie zurückgegangen", sagt Dietmar Krenmayr vom Institut Suchtprävention der pro mente OÖ, das die Testkäufe mit dem Verein "4YOUgend" im Auftrag des Landes Oberösterreich durchführt. Vor allem in den Tankstellenshops und in der Gastronomie habe sich die Situation deutlich gebessert, immer mehr Betreiber würden sich an den Jugendschutz halten.

Wo die Testkäufer in den vergangenen Jahren Alkohol und/oder Zigaretten bekommen haben. Bild: Institut Suchtprävention (pro mente)

Viele verrechnen sich

Auffällig sei, dass etwa die Hälfte jener, die den 14- bis 15-Jährigen Alkohol bzw. Tabakwaren verkaufen, zuvor sogar den Ausweis verlangt haben. "Das Personal hat zwar kontrolliert, aber das Alter falsch berechnet", sagt Krenmayr.

Direkt im Anschluss an den Testkauf werden die Betreiber aufgeklärt. Das übernehmen erwachsene Betreuer vom Institut Suchtprävention, die die Teenager zu den Geschäften bzw. Lokalen begleiten. Für jene, die sich an die Vorschriften halten, gibt es Lob. Wenn ein "verbotener Verkauf" aufgedeckt wird, werden die Betreiber auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Strafe für Unbelehrbare

"Jeder Betrieb darf einmal einen Fehler machen", sagt Krenmayr. Kommt es allerdings bei der nächsten Kontrolle erneut zu einer Abgabe, so wird das Testprotokoll an das Land Oberösterreich übermittelt, das wiederum die zuständige Gewerbebehörde - Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat - in Kenntnis setzt. die Behörde entscheidet dann über die Strafe.

Dass sich Trafikanten, Filialleiter oder Gastronomen quer stellen, komme sehr selten vor. "Manche fühlen sich ungerecht behandelt. Dann reagieren sie mit Unverständnis und wollen nicht akzeptieren, dass der Jugendschutz kontrolliert wird. Aber das sind Einzelfälle", sagt Krenmayr.

Im Großen und Ganzen würden die Testkäufe "gut akzeptiert". Obwohl die Tester darauf achten, dass zum Testzeitpunkt wenig los ist, spiele immer wieder Zeitdruck eine Rolle.

Was heuer neu dazukommt

Heuer werden die Testkäufer erstmals auch CBD-Shops und Verkäufer von tabakfreien Nikotinbeuteln kontrollieren. Diese Produkte sind seit 15. Dezember für unter 18-Jährige tabu. Das ist in der Novelle des oberösterreichischen Jugendschutzgesetzes festgehalten - die OÖN haben berichtet. Zudem sei eine Erweiterung auf den Bereich der Lotterieprodukte geplant, teilte Jugendschutzlandesrat Michael Lindner (SP) am Mittwoch mit. "Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir auch in diesem Bereich eine Sensibilisierung erreichen, um so den Jugendschutz auf ein noch höheres Niveau zu bringen."

