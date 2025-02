Wenn radikale Islamisten zu Social-Media-Stars werden

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX KENT

In Villach, wo am Samstag ein 14-Jähriger bei einem Messerangriff getötet und fünf Menschen verletzt wurden, wurde gestern der Opfer gedacht.

Von Trauer, Wut und Unverständnis ist die Stimmung nach dem Terroranschlag in Villach geprägt. In Gedenken an die Opfer des islamistischen Messerangriffs – ein 14-Jähriger wurde getötet und fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt – zog gestern Abend eine Lichterprozession durch die Innenstadt. Tausende Teilnehmer demonstrierten Zusammenhalt.