Wenn Pensionisten für eine billige Mahlzeit Schlange stehen

Wenn am Ende des Geldes zu viel Monat übrig bleibt: Die Zahl der Oberösterreicher, die in den 15 Caritas-Beratungsstellen Rat und Hilfe suchen, ist heuer verglichen mit 2022 (Stand Ende Oktober) deutlich gestiegen: von 6577 auf 8342 Personen. Das ist ein Plus von 27 Prozent. "Dabei war das Vorjahr für viele schon schwierig", sagt Michaela Haunold, die Leiterin der Beratungsstellen.