Wenn mein Testergebnis vorliegt, bin ich vermutlich schon wieder fit

Am 10. März hatte Martin L. (Name geändert) aus dem Bezirk Linz-Land aufgrund eines Einschulungstermins Kontakt mit einem infizierten Arbeitskollegen, der positiv getestet worden war, wie der 39-Jährige schildert.

„Diesen Dienstag (17. März, Anm.) ist es losgegangen.“ Die Körpertemperatur sei auf knapp 38 Grad gestiegen, zur „leichten Kurzatmigkeit“ kam leichter Durchfall. „Ich habe es beim Stiegensteigen gemerkt, dass mir die Luft ausgegangen ist.“ Zeitgleich zeigte auch Martins Frau, sie ist Mitte 40, dieselben Beschwerden, nur etwas ausgeprägter. „Bei ihr würden wir die Kurzatmigkeit als mittel beschreiben“, sagt Martin.

Überraschend kamen die Beschwerden für Martin und seine Frau nicht. Denn einen Tag, bevor es mit den Symptomen losging, hatte der 39-Jährige am Montag schon einen Anruf seines Arbeitgebers erhalten: „Der Kollege, den du eingeschult hast, dürfte positiv sein...“

Martin rief daraufhin gleich bei 1450 an, der Rückruf der Bezirkshauptmannschaft sei einen Tag später erfolgt. Zwei verschiedene Amtsarzt-Anrufe habe er inzwischen bekommen, zwei Mal seien seine Daten aufgenommen worden.

Eine Testung sei heute, Freitag (20. März) per Nasenabstrich erfolgt. „Ich hatte das Gefühl, die fahren mit dem Staberl bis in mein Gehirn rein“. Der Test solle in 2-3 Tagen vorliegen. „Bis dahin bin ich vermutlich wieder fit, weil es schon wieder am Abklingen ist. Auch meiner Frau geht es wieder besser.“

Beide sagen, keine Vorerkrankungen zu haben.

Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, in anonymer Form Ihre Erfahrungen schildern wollen, freuen wir uns über eine E-Mail an corona@nachrichten.at