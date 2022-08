Wenn Kinder Nachhaltigkeit spielerisch erleben

Gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern entwickelten sie die Ausbildung zum Natur:Checker für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Am 10. September besteht die erste Möglichkeit, Natur:Checker zu werden. Innerhalb von zwei Stunden können Kinder und ihre Eltern in der Landwirtschaftskammer fünf Mitmach-Workshops absolvieren – beispielsweise Butter shaken, Bienenwachstuch ziehen oder Bäume pflanzen. Bei den Stationen wird den Teilnehmern zusätzliches Hintergrundwissen vermittelt. Am Ende erhalten die Kinder eine Urkunde, die bestätigt, dass sie nun Natur:Checker sind.

"Mit den Workshops möchten wir Kindern gemeinsam mit ihren Eltern einen vertrauensvollen Umgang mit ihrer Umgebung nahebringen", sagt Hattmannsdorfer. Das Angebot der 4youCard.Junior soll Kindern den Spaß im Umgang mit Natur und Nachhaltigkeit vermitteln.