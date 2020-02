Wenn in Hinterstoder die Zeit zum Durchschnaufen fehlt

Dass es keine dicken weißen Flocken sind, die aus den grauen Wolken fallen, macht ihnen nichts aus. Eveline Rohregger nicht und noch weniger der Hannes-Trinkl-Piste. Beide sind gut vorbereitet auf den Zirkus, der in weniger als zwei Wochen seine Zelte in Hinterstoder aufschlagen wird. Als Rennleiterin freut sich Rohregger sogar ausnahmsweise über den Regen. "Wenn es dann über Nacht friert, und das wird es nächste Woche, dann wird die Piste richtig kompakt", sagt sie.

Dann bekommt die Weltcup-Strecke noch eine Feinpräparierung. Denn ab 28. Februar muss sie einiges aushalten können: eine alpine Kombination, einen Super-G und einen Riesentorlauf. Mit drei Rennen feiert der Ski-Weltcup das große Comeback im kleinen Gebirgsdorf.

Nur der Start ist gemütlich

Zeit zum Ausruhen bleibt da nicht. Weder für das Organisationskomitee, das in den kommenden Tagen mit 500 ehrenamtlichen Mitarbeitern an den letzten Weltcup-Schrauben dreht. Noch für die Rennläufer auf der Piste. "Auf der Super G-Strecke gibt es so gut wie keine Passage, die Zeit zum Durchschnaufen lässt", sagt Rohregger. Nur beim Start in 1286 Meter Seehöhe, der zu den niedrigsten im Weltcup-Kalender zählt, sei es noch "halbwegs gemütlich".

Eveline Rohregger: einzige weibliche Rennleiterin im Weltcup. Bild: privat

Dass bereits in der Panorama-Kurve keine Zeit für den Blick auf die Gipfel des Toten Gebirges bleibt, zeigte sich auch gestern beim OÖN-Lokalaugenschein. Wer hier verschläft, wird nicht mehr munter. "Da kann man ruhig Gas geben", sagt die Rennleiterin und zeigt auch gleich warum: Der Schröcksi-Sprung wartet. 40 Meter weit wird hier gesprungen – vorausgesetzt die Geschwindigkeit stimmt. "Es gibt sicher spektakulärere Sprünge. Aber wer den hier unterschätzt, wird ein Problem bekommen", sagt Rohregger.

> Video: OÖN-TV hat die Piste getestet

Vom Riesentorlauf-Start (1086 Meter), der sich vor den großen Klassikern in Adelboden oder Alta Badia nicht zu verstecken braucht, ist es nicht mehr weit bis zum Badi-Corner, benannt nach Rohreggers Vater Rudolf. "Hier gilt es die Einfahrt in den Steilhang gut zu erwischen." Was dann folgt, erklärt sich fast von selbst: Kanonenrohr und Sturm-Hang. 60 Prozent Gefälle, mehr als 100 km/h Geschwindigkeit. Zumindest bei den Rennläufern. "Die großen Wellen und Übergänge, die danach folgen, werden leicht unterschätzt. Wer das gut erwischt, gewinnt Zeit", sagt Rohregger. Dann ist der Abschwung nahe und das Ziel nur noch einen Sprung entfernt.

Mehr als 40.000 Besucher werden ihre Eindrücke von Hinterstoder am Weltcup-Wochenende in die Welt hinaustragen.

Darunter 3000 Schulkinder, die ihren Vorbildern auf die Ski schauen werden. "Und wer weiß, vielleicht sind da bereits die Talente von morgen dabei", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP), der sich freut, dass "Hinterstoder und die Pyhrn-Priel-Region wieder in der ganzen Welt bekannt werden". Bis dahin wird Eveline Rohregger sich noch mit ihrer aktuell einzigen Lektüre beschäftigen: dem Wetterbericht. Und nach dem Weltcup-Zirkus bleibt vielleicht auch im Stodertal wieder Zeit zum Durchschnaufen.

Gabriel Egger