Wenn Gaffer Einsatzkräfte behindern "Die Sensationslust wird immer größer"

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Sonntagabend an der Kreuzung der Wiener Straße mit der Lunzer Straße in Linz schwer verletzt. Ein 40-jähriger Linzer und eine 63-jährige Linzerin prallten mit ihren Autos zusammen, als die Frau in die Lunzer Straße einbiegen wollte. Das Auto des 40-Jährigen riss eine Fußgängerampel aus der Verankerung. Die Verletzten wurden in Linzer Krankenhäuser gebracht.

"Jeder Handgriff wird gefilmt"

Doch den Einsatzkräften wurde die ohnehin schon stressige Arbeit noch schwieriger gemacht. Rund um den Unfallort hatten sich Dutzende Schaulustige versammelt, die bedenkenlos alles, was ihnen vor die Linse kam, fotografierten und filmten. "Sie kesselten die Unfallstelle regelrecht ein", sagt ein Polizeisprecher. Mit ihrem Verhalten hätten die Schaulustigen die Erhebungen der Polizisten behindert: "Die Beamten versuchten, das Fotografieren und Filmen zu untersagen, aber das gelang ihnen nur teilweise." Dass derart viele Neugierige einen Unfall filmen oder fotografieren, sei zwar nicht alltäglich, sagt Günter Hackl, stellvertretender Leiter der Verkehrsinspektion Linz. "Aber es ist ein Trend, dass alles mit dem Handy fotografiert oder gefilmt wird. Damit müssen wir leben."

Auch andere Einsatzkräfte kennen das Problem zur Genüge. "Die Sensationslust wird immer größer", sagt etwa Roland Hieslmayr, Bereitschaftsoffizier der Linzer Berufsfeuerwehr. "Wir müssen in Kauf nehmen, dass beinahe jeder Handgriff gefilmt wird, ob wir das wollen oder nicht." Paul Märzinger, Pressesprecher des Samariterbundes, bestätigt den Trend: "Viele Leute glauben, besonders spektakuläre Fotos und Videos posten zu müssen, und können dabei ganz schön rücksichtslos werden." Er unterstelle ihnen dabei nicht einmal schlechte Absichten: "Sie sind so konzentriert, dass sie nicht merken, im Weg zu stehen."

"Nicht gaffen, sondern helfen"

Sogar Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) sah sich gestern angesichts des Vorfalls in Linz zu einem Aufruf genötigt. Er habe kein Verständnis dafür, wenn die Einsatzkräfte durch Schaulustige behindert werden: "Deshalb appelliere ich an ein gutes Miteinander unter dem Motto ‚Nicht gaffen, sondern helfen‘."

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at