"Seit meinem vierten Lebensjahr bin ich hier in Schöneben zum Langlaufen. So einen Winter wie heuer gab es noch nie", sagt Peter Sachsenhofer und ist dabei erstaunlich gut gelaunt. Immerhin gründete er erst im Herbst eine neue Existenz, die zu einem guten Teil auf Schnee gebaut ist. Nach der Insolvenz seines früheren Arbeitgebers (Sport Haderer) übernahm der begeisterte Sportler das Sportgeschäft in Schöneben. Im Winter ist Sachsenhofer ganz auf den Langlaufsport spezialisiert