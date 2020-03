Wenn ein Rektor seinen 50er feiert

Von einem „Ermöglicher“, einem „wichtigen Baumeister“ sowie einem, der mit „Furioso und hohem Anspruch auch an sich selbst“ ins Amt gestartet war – und diesen Anspruch auch umsetze, sprachen Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger in ihren Reden.

Aus Anlass seines 50. Geburtstags hatte Lukas am Sonntag zum privaten (und privat finanzierten) Geburtstagsbrunch in die Linzer Schlossbrasserie geladen. Gratulieren kamen nicht nur Stelzer und Luger, sondern auch deren Vorgänger – Altlandeshauptmann Josef Pühringer und der Linzer Ex-Bürgermeister Franz Dobusch.

Segen für das Geburtstagskind kam von Bischof Manfred Scheuer. Auch LH-Stellvertreterin Christine Haberlander gratulierte. Genauso wie viele andere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Universitäten, darunter Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern, Verbund-Vorstand Michael Strugl, Grünen-Klubchef Gottfried Hirz sowie Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien. Aus der Linzer Anwaltsszene waren unter anderem Gerhard Wildmoser, Wolfgang Moringer, Gerhard Rothner und Nationalratsmandatar Klaus Fürlinger vertreten.

Ihm sei immer viel Vertrauen entgegengebracht worden, sagte Jubilar Meinhard Lukas und bedankte sich dafür. Der größte Dank, so Lukas, gebühre aber seiner „wunderbaren Frau“ Astrid Lukas, Richterin am Landesverwaltungsgerichtshof, sowie seinen Kindern Lea Sophie und Hanna Marie. „Ich gewinne aus dem Zusammensein mit euch so viel.“

Einen Wunsch gab Lukas den Anwesenden mit: „Ich wünsche uns allen vor allem Wachsamkeit und Tatkraft. Wachsamkeit angesichts einer immer toxischeren Erregungskultur, einer zunehmenden Zukunftsvergessenheit sowie Tatkraft gegen die nicht irreale Gefahr einer postdemokratischen Zukunft.“