In der Volksschule Pamet in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) ist fast alles so wie immer. Dass seit dem Inkrafttreten des harten Lockdowns am Dienstag auch die Schulen auf Notbetrieb laufen, davon ist hier beinahe nichts zu merken. 60 von 80 Kindern nehmen das Betreuungsangebot der Schule in Anspruch. "Bei uns ist jeder Lehrer anwesend, es läuft der normale Klassenbetrieb", sagt Direktorin Elisabeth Strassmair. Eine Klasse sei sogar vollständig anwesend.