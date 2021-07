Wenn Drachen und Ritter durch Linz flanieren

Spannende Schwertduelle vor der Kulisse des Linzer Schlosses, eine friedliebende Drachenfamilie, die durch den Arkadenhof des Landhauses spaziert, unerschrockene Feuerspeier, geschickte Handwerker, mächtige Zauberer und zauberhafte Burgfräulein: Am 10. Juli taucht die Landeshauptstadt beim Ritterfest des Familienbundes zum 15. Mal ins Mittelalter ab. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner.

Im Vorjahr hatte das beliebte Fest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Heuer kehren die Ritter, Gaukler und Artisten nach Linz zurück, wenn auch in etwas kleinerer Form als gewohnt. Bis zu 50.000 Besucher kamen in den Jahren vor Corona zum Fest. Heuer werden es nur einige Tausend sein, schätzt Familienbund-Landesobmann Bernhard Baier.

Den großen Turnierplatz und die Showbühne auf dem Hauptplatz wird es heuer nicht geben. Der Schlossberg, Teile der Altstadt und der Arkadenhof des Landhauses werden am Samstag ab 10 Uhr den Künstlern gehören.

Auf der Schlosswiese wird das Fest mit einer Parade der Artisten eröffnet. Neben akrobatischen Einlagen werden tapfere Ritter ihr Geschick mit dem Schwert bei einem historischen Fechtturnier beweisen. Der Eintritt ins Schlossmuseum ist an diesem Tag frei.

Magisch wird es ab 10.30 Uhr auf dem Tummelplatz. Zauberer Solaris wird mit verblüffenden Tricks die Macht eines mittelalterlichen Zauberers zur Schau stellen.

Minnegesang am Alten Markt

Der Alte Markt steht im Zeichen der Musik. Minnesänger gewähren in ihren Balladen Einblicke in die Gepflogenheiten des Mittelalters. Im Arkadenhof des Landhauses wird es mythologisch, wenn Drachenreiter ihre getreuen Gefährten präsentieren. Der mittelalterliche Markt in der Klosterstraße und in der Altstadt erlaubt einen Einblick in das Handelsleben des Mittelalters. Zum ersten Mal sind dort auch Linzer Bauern vertreten, die frisches Obst, Säfte und Bauernkrapfen anbieten.

"Dieses Fest wird lange in Erinnerung bleiben", verspricht Baier. Im kommenden Jahr soll das Ritterfest dann, wenn die Corona-Pandemie endgültig überwunden ist, in seinem gewohnten Umfang zurückkehren.