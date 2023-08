Wenn die Verurteilten ein Haus sanieren

Für aus dem Gefängnis entlassene Straftäter gibt es in Linz Arbeitstrainings.

Ein großer Gewerbekomplex an der Industriezeile in Linz. Einst war hier ein Lager der "Quelle", heute haben schier unüberschaubar viele Firmen ihren Sitz, zum Beispiel eine Teppichreinigung und ein Saftpressengeschäft. Bei strömendem Regen suchen wir quasi die Nadel im Heuhaufen: den Eingang zu einer ganz speziellen Werkstatt, in der jeden Tag rechtskräftig verurteilte Straftäter und Häftlinge ein- und ausgehen.