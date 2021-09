Auch im zweiten Anlauf wollte es für Walter Kreisel (VP) nicht klappen. 2015 unterlag er bei der Bürgermeisterwahl in St. Oswald bei Freistadt knapp dem damaligen Amtsinhaber Alois Punkenhofer (SP). Immerhin im Gemeinderat errang die ÖVP damals die Mehrheit – in Mandaten stand es 13:12. Am Neujahrstag 2020 starb SP-Politiker Punkenhofer im Alter von 61 Jahren an Krebs, zu seinem Nachfolger wählte der Gemeinderat Walter Kreisel.