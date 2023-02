Wenn die Perspektive fehlt: Streetwork unterstützt benachteiligte Jugendliche

Arbeitslosigkeit, Beziehungen, psychische Probleme: Es sind viele Themen, mit denen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 21 Jahren zu kämpfen haben und die ihren Alltag prägen. Um jenen mit sozialer Benachteiligung, die von anderen Organisationen nicht erreicht werden, unter die Arme zu greifen, wurde vor 30 Jahren das Projekt "Streetwork" ins Leben gerufen.

Damals nur als kleines Projekt mit zwei Standorten in den Bezirken Braunau und Schärding geplant, werden heute 17 Streetwork-Stellen in elf Bezirken betrieben – in Zusammenarbeit mit Sozialhilfeverbänden, Städten und Vereinen.

Beratungen bei Behördengängen

"Alleine im vergangenen Jahr waren rund 50 Streetworker in ganz Oberösterreich im Einsatz, die mit Langzeit- und Soforthilfe mehr als 3600 junge Menschen betreut haben, davon waren rund zwei Drittel junge Männer", sagt Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner (SP). Tendenziell steigen die Zahlen jener Jugendlicher, die bei Streetwork um Hilfe ansuchen, weiter an – dazu haben die Corona-Pandemie und auch die Teuerungen in den vergangenen Monaten wesentlich beigetragen, sagt Stefan Leyerer, Geschäftsführer des Vereins I.S.I., der elf Streetwork-Stellen betreut.

Er selbst war elf Jahre lang als Streetworker tätig und hat erlebt, was es heißt, Jugendlichen ohne Perspektive mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. "Wir unterstützen die Jugendlichen im Umgang mit Ämtern, Behörden und bei Gericht. Außerdem nehmen viele junge Menschen unsere Hilfe auch bei Terminen bei der Schuldnerhilfe oder anderen Sozialeinrichtungen in Anspruch", sagt Leyerer.

Rund 2,2 Millionen Euro werden dem Streetwork-Projekt auch in diesem Jahr – wie bereits im Jahr 2022 – wieder zur Verfügung stehen, sagte Lindner. Die große Herausforderung für das Projekt besteht nun in der Weiterentwicklung in Zeiten der digitalen sozialen Netzwerke. "Wir merken, dass sich besonders durch Corona viele Jugendliche zurückgezogen haben und dass viele Beratung in den sozialen Netzwerken suchen. Unser Ziel ist es, für Jugendliche präsent und leicht zugänglich zu sein", sagt Lindner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.