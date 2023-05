Wenn "die Musi" im Wiener Rathaus wieder aufspielt

Seit Wochen verlaufen die Proben des Musikvereins Grünau im Almtal etwas anders als sonst. Neben den üblichen oberösterreichischen Klassikern wird auch immer wieder "Wien bleibt Wien", ein bekannter Marsch aus der Bundeshauptstadt, angestimmt. Grund ist die Veranstaltung, bei der der Musikverein am 17. Juni aufspielen wird: Der 120. Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus. Dort begleitet der Verein den Einzug der Ehrengäste in den Ballsaal.

"Wir versuchen mit unserer Liedauswahl eine musikalische Brücke zwischen beiden Bundesländern, also Oberösterreich und Wien, zu schlagen", sagt der Stabs- und Schriftführer des Musikvereins, Fabian Drack, im OÖN-Gespräch.

Feste, Feiern, Jubiläen: Der Musikverein Grünau ist ständig unterwegs. Bild: MV Grünau

40 Mitglieder des Musikvereins werden in knapp einem Monat in die Bundeshauptstadt reisen – vertreten wird dabei jede Generation sein. "Unsere Querflötistin ist gerade einmal 13, unser Hornist 67 Jahre alt", sagt der 32-jährige Drack. In dem Verein, der seit 1876 besteht, treffe sich seit jeher Jung und Alt. Motivation sei für jeden einzelnen, Oberösterreich als Blasmusikland "würdig zu vertreten".

Die Musik hat im Leben von Drack einen hohen Stellenwert. "Für mich ist das gemeinsame Musizieren gelebte Tradition – das gehört für mich einfach dazu", sagt Drack, der seit 2003 Mitglied im Musikverein ist und selbst Klarinette spielt. Besonders das Gemeinschaftsgefühl bei den regelmäßigen Proben und Ausflügen mache "die Musi" zu seiner zweiten Familie.

Genug zu tun gebe es laut Drack für den Verein auch abseits des Oberösterreicher Balls: "Frühschoppen, Feiertagsveranstaltungen oder Jubiläumsfeiern – eigentlich sind wir das ganze Jahr beschäftigt."

Musikalisch wird der Musikverein Grünau nicht das einzige Highlight des Balls bleiben. Neben dem Big Band Project, dem Woodstock der Blasmusik und dem Trio "Saitenschneider" ist auch der Sänger Julian le Play am Ball der Oberösterreicher Ball zu Gast.

Mit seinem Nummer-eins-Album "Tandem" wird le Play am 17. Juni für die Ballgäste eine besondere Mitternachtseinlage spielen. Auch die Nachtschwärmer unter den Gästen kommen auf ihre Kosten: Ab 1 Uhr früh wird der Linzer DJ Rene Rodrigezz an den Turntables stehen.

Tickets für den Ball

Sichern Sie sich jetzt Tickets für den Ball der Oberösterreicher am 17. Juni im Wiener Rathaus. Ein Ticket kostet 72,50 Euro. Für Jugendliche im Alter von 18 bis 26 Jahren kostet die Ballkarte im Vorverkauf 40 Euro. Für Inhaber einer OÖNcard gibt es 10 Euro Ermäßigung auf jede Ballkarte. Karten sind online unter oberoesterreicherball.at erhältlich.

