Wenn die Ferien baden gehen: 5 Museumstipps in Oberösterreich

Nach dem heißen Ferienbeginn beginnt der August unbeständig und kühl. Mit Ausnahme Mittwoch fällt der Rest der Woche eher trüb und nass aus. "Bei dem Wetter kann man das kulturelle Angebot des Landes nützen", sagt Geosphere-Meteorologin Claudia Riedl. Auswahl an Kulturangeboten gibt es in Oberösterreich genug. Erst kürzlich hat der Museumsverband sein 300. Mitglied aufgenommen. Was es unter anderem zu bestaunen gibt:

Sattlermuseum Hofkirchen

Lange Zeit war das Handwerk der Sattler unerlässlich. In einer kleinen Originalwerkstatt in Hofkirchen/Traunkreis kann bis Oktober jeweils freitags, 13 bis 17 Uhr, Leder bearbeitet werden. Handwerkstreffen am 26. 8. Info: sattlermuseum.at

Viechtauer Heimathaus Altmünster

Das malerisch gelegene Haus in Altmünster zeigt, wie Menschen vor rund 100 Jahren gelebt und gearbeitet haben. Bis 21. September jeweils Donnerstag und Samstag von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Info: heimathaus-viechtau.at

Kaufmannsmuseum Haslach

Das Museum in Haslach ist von Mai bis Oktober freitags und samstags von 11 bis 13 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Führung „Kaufmannsladen anno dazumal“, neu für Kinder: „Unsinnführungen“.

Pferdeeisenbahn Rainbach

Das Museum in Rainbach im Mühlkreis ist von Mai bis Ende Oktober jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet, im August zusätzlich von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 16 Uhr. Angeboten wird unter anderem eine Fahrt mit der Pferdeeisenbahn. Neu ist auch ein digitaler Vermittlungstisch.

Museumsdorf Trattenbach

Die Taschenfeitl-Erzeugung in Ternberg ist Immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Bis Oktober jeweils Dienstag bis Samstag besuchen und mit einem eigenen Taschenfeitl nach Hause fahren.

Die Museumskarte liegt in allen 300 Museen gratis auf. Informationen über die Museen auf www.ooemuseen.at

