Wenn der Tod Alltag und Berufung ist

Die letzte Reise beginnt im Linzer Industriegebiet. Zumindest für jeden, der zu Lebzeiten in der Landeshauptstadt oder ihrer Umgebung wohnhaft war. In einem von außen unscheinbaren zweistöckigen Gebäude in der Johann-Metz-Straße, inmitten von Gewerbebauten, befindet sich die Zentralstelle der Bestattung der Linz AG.