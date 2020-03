Wenn der Präsident ein Flüchtlingsheim in Linz besucht

Es ist viel enger als sonst in dem Flüchtlingswohnheim in der Linzer Rudolfstraße. Neben den Bewohnern und Mitarbeitern des Vereins SOS Menschenrechte drängen sich im Stiegenhaus zahlreiche Kameraleute und warten auf den hohen Besuch aus Wien. Nervosität, Vorfreude, Neugier. Zu Gast sind Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer.

Bereits im Vorjahr wollte das Staatsoberhaupt dem Verein einen Besuch abstatten, um die Eröffnung des vor allem mit Spenden um rund zwei Millionen Euro sanierten und umgebauten Gebäudes mitzufeiern, das seither als "Haus der Menschenrechte" nicht nur Flüchtlingen, sondern auch Mietern in schwierigen finanziellen Lagen ein Dach über dem Kopf bietet. Doch mitten in den Termin platzten 2019 das berüchtigte Ibiza-Video und die Regierungskrise. "Ich war unabkömmlich, aber ich freue mich, den Besuch heute nachzuholen", sagt Van der Bellen.

"Bitte, helfen Sie"

Ein Staatsoberhaupt zum Angreifen, das auch ein offenes Ohr hat für die Sorgen von Flüchtlingen. "Herr Präsident, bitte helfen Sie", spricht ein junger Mann aus Afghanistan vor, dem die Abschiebung in seine Heimat droht. Dorthin könne er aber nicht. "Mein Land ist Taliban und IS." Aufmerksam beobachten die Sicherheitsleute des Bundespräsidenten, wie der junge Mann seine Ledertasche öffnet und daraus zahlreiche Sprachkurs-Zertifikate, Asylakten und Medaillen hervorholt, die er in einem Fußball- und einem Boxverein in Linz schon gewonnen hat. "Das ist Integration", betont der Mann mit verzweifelter Stimme. "Wir schauen uns das an", sagt ein Mitarbeiter des Bundespräsidenten und bittet Kollegen, Kopien vom Asylakt zu machen. "Danke", antwortet der Asylwerber hörbar erleichtert.

In der Jugend-WG

Im ersten Stock ist eine Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichtet. Dort leben vier Mädchen und elf Burschen, sie kommen vor allem aus Afghanistan, aber auch aus Afrika und Pakistan. Einige junge Frauen haben auf der Flucht entsetzliche Erfahrungen mit sexueller Ausbeutung und Zwangsprostitution gemacht, berichtet eine Betreuerin.

Oft dauere es Monate oder gar Jahre, bis die Mädchen so viel Vertrauen gefasst haben, um von ihren traumatisierenden Erlebnissen zu erzählen. Getrennt von der Familie, allein in einem fremden Land. Mit ernster Miene hört sich Van der Bellen die Schilderungen an. "Und wie ist es mit der psychologischen Betreuung?", fragt er nach. Das Team sei "multiprofessionell" aufgestellt, zudem stehe eine Psychologin dem Verein beratend zur Seite. Das Staatsoberhaupt nickt grübelnd.

Im Anschluss stellen sich einige Jugendliche beim Staatsoberhaupt an, um ein Selfie zu knipsen. Van der Bellen überreicht als Geschenk eine Großpackung Mannerwafferl.

In einem kleinen Aufenthaltsraum, in dem ein Sofa und ein Wuzzeltisch stehen, trifft Van der Bellen den 27-jährigen Afghanen Morteza Rezayi. Der Mann ist seit 2015 in Österreich und wartet derzeit auf sein "zweites Interview" und damit auf eine Asylentscheidung in zweiter Instanz. Untätig ist er deshalb nicht. Der Asylwerber hat an der Linzer Kepler Uni mit dem Wirtschaftsrecht-Studium begonnen.

"Die Chancen nutzen"

Zudem unterstützt Morteza das Projekt "Salam! Willkommen" von SOS Menschenrechte. Als "Peer" geht er wöchentlich mit Sozialarbeitern auf die Straßen von Linz und spricht dort seine afghanischen Landsleute an, die viel Zeit auf dem Hauptbahnhof oder auch im Schillerpark verbringen. Er lädt sie zu Veranstaltungen ein, klärt sie über die Möglichkeiten auf, Deutschkurse zu absolvieren, und rät ihnen, die "Chancen, die es in Österreich für sie gibt, zu nutzen".

Aktiv für Menschenrechte

Um zwei Millionen Euro hat der Verein SOS Menschenrechte im Vorjahr das Flüchtlingswohnheim in der Rudolfstraße in Linz-Urfahr saniert und zu einem "Haus der Menschenrechte" umgebaut.

In Form von Geld- und Sachspenden – Firmen stellten etwa kostenlos neue Fenster und Mobiliar zur Verfügung – kamen rund 1,6 Millionen Euro zusammen, betont Gunther Trübswasser. Die Kampagne wurde auch von den OÖNachrichten unterstützt. Der ehemalige Klubobmann der Grünen im oberösterreichischen Landtag ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Knapp ein Jahr ist das "Haus der Menschenrechte" nun in Betrieb. Es wurde Platz für etwa 60 Menschen geschaffen. Außer für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und erwachsene Asylwerber bietet der Verein seither auch Zimmer für Mieter in Notlagen an, die dringenden Wohnbedarf haben. "Unabhängig von der Staatsbürgerschaft", sagt Trübswasser.

Auch Wohnen sei ein Menschenrecht. Zudem biete das umgebaute Haus nun auch Platz für die zahlreichen Workshops und Seminare, die der Verein veranstaltet, der sich neben der Betreuung von Flüchtlingen auch der Menschenrechtsbildung verschrieben hat.

"Wir hatten im Vorjahr mehr als 400 Workshops und erreichten damit mehr als 6000 Menschen", sagt Trübswasser. Ein Teil der Veranstaltungen könne nun im Haus stattfinden.

Rudolfstraße 64

150 Jahre alt ist das Haus in der Rudolfstraße 64 in Linz, wo der Verein SOS Menschenrechte seinen Sitz hat und seit 1996 ein Flüchtlingsheim betreibt. Zuvor war das Gebäude, das der Stadt Linz gehört, ein Wohnheim für Pendler und dann ein Frauenhaus. Die Stadt hat dem Verein per Grundbuch umfassende Nutzungsrechte bis zum Jahr 2050 eingeräumt.

2015 wurde mit den Planungen begonnen, das baufällige Gebäude zu sanieren. Der Verein rief die Spendenkampagne "Dach über dem Kopf" ins Leben. Seither kamen rund 1,6 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden zusammen, sodass nicht nur die Sanierung, sondern auch ein Umbau zum „Haus der Menschenrechte“ möglich war.

60 Plätze für Flüchtlinge und Mieter in Notlagen, die leistbaren Wohnraum brauchen, stehen zur Verfügung.

