Wenn der Palast aus dem ewigen Eis verschwindet

So lauten die aktuellen Prognosen, die erst vergangene Woche veröffentlicht wurden. Wie nun die Zukunft des Eispalastes, der als Touristenmagnet auf dem Gletscher gilt, aussieht, ist derzeit ungewiss.

Der Palast sowie eine Hängebrücke und die "Treppe ins Nichts" wurden erst im vergangenen Jahrzehnt errichtet und locken zahlreiche Tagestouristen auf den Gletscher. Dabei müsse der Eispalast mit seinen detailgetreu geschnitzten Figuren, Eissäulen und einem Kristalldom mittlerweile gekühlt werden, um im Inneren konstant Temperaturen um null Grad Celsius zu erhalten, sagt Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. Die Ausstellung im Palast besteht aus 62 Tonnen Eis und führt die Besucher auf eine Reise von den Dinosauriern bis hin zur Mondlandung und zu technischen Revolutionen wie der Erfindung der Glühbirne und der Lokomotive.

Im Sommer helfen momentan noch weiße Planen, um den Palast und die sich darin befindenden Eisskulpturen von der Sonne abzuschirmen. "Derzeit ist die Kühlung noch wirtschaftlich darstellbar", sagt Bliem, der Zeitraum für die Erhaltung sei jedoch ungewiss. "Sieben bis zehn Jahre hat er noch. Darüber hinaus traue ich es mir nicht sagen."

Maßnahmen für den Eispalast

Im Gebiet des Dachstein-Gletschers werden laufend Maßnahmen gesetzt, um die Touristenattraktionen so gut und so lang wie möglich zu erhalten. So wurde etwa im Jahr 2014 die maximale Anzahl der Tagestouristen von 3500 auf 2500 reduziert.

Im Sommer liegt die Anzahl der Besucher bei 1200 pro Tag. Die Tickets werden über ein Onlinesystem bei der Seilbahn über den Tag verteilt und somit gesteuert. Weiters wurde der Betrieb der Seilbahn von Diesel auf Ökostrom umgestellt, der Skibetrieb ist nur noch bis 2. Mai und nicht mehr im Sommer möglich. Weiße Planen werden am Gletscher auch für die Stützen der Schlepplifte verwendet, damit diese nicht zu sehr im Eis einsinken.

Zur Debatte steht für Bliem außerdem die Frage nach dem künftigen Wintersport-Betrieb am Gletscher. Im kommenden Jahr sollen fachliche Grundlagen klären, ob Langlaufen und Skifahren am Gletscher überhaupt noch verträglich sind – besonders auf den Hanglagen. (kap)