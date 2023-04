Wenn der Nachbar Drogen verkauft

"Karls Kiffer-Kompromiss" nennt die Bild-Zeitung jene Pläne, die Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestern in Berlin vorstellte. Denn ganz so weitreichend, wie ursprünglich formuliert, sind sie nicht mehr. Am Ziel hat sich allerdings nichts verändert: Cannabis soll legal werden. Der Besitz von 25 Gramm und der Eigenanbau von drei Marihuana-Pflanzen sollen künftig straffrei werden. Außerdem will die deutsche Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Lauterbach nannte diese Vereine, die maximal 500 Mitglieder haben und die Droge lediglich an diese verkaufen dürfen, "Cannabis-Klubs". Mindestalter: 18 Jahre.

Der Schwarzmarkt, sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), werde sich durch diese neue Regelung "schwarzärgern". Niemand solle mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandle. Lauterbach sprach von einer "kontrollierten Abgabe" an Erwachsene, flankiert durch Präventionsmaßnahmen für Jugendliche. Der Schritt sei notwendig, denn die bisherige Cannabis-Politik sei gescheitert.

Eigentlich hätte die deutsche Ampel-Regierung noch viel mehr Möglichkeiten für den Feierabend-Joint schaffen wollen: Cannabis-Fachgeschäfte, in denen Rausch-Produkte frei verkauft werden können, zum Beispiel. Nach Gesprächen mit der EU-Kommission werde dieser Schritt nun erst später folgen. Und zwar nur in einigen Modellregionen – mit wissenschaftlicher Begleitung.

Amsterdam und Simbach am Inn

Auch für Oberösterreich hätte eine Legalisierung von Cannabis weitreichende Folgen. Zum legalen Konsum ist dann kein Flug nach Amsterdam, sondern nur noch eine Zugfahrt nach Passau oder Simbach am Inn notwendig. Auch die tschechischen Nachbarn haben sich mittlerweile auf eine Legalisierung verständigt.

Auch deshalb ist es ein skeptischer Blick, den Oberösterreichs Politik über die Grenze wirft. "In unserem Bundesland gibt es ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen Drogen. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen vor Drogen schützen, anstatt Suchtmittel zu erlauben", sagt etwa Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer nennt die Legalisierung "verantwortungslos". Mit "uns in Österreich" werde es das nicht geben.

Kurosch Yazdi-Zorn, Suchtexperte

Aber nicht nur die Politik, sondern auch Suchtexperten sehen für die Legalisierung schwarzen Rauch aufsteigen: "Das Bild aus Sicht der Wissenschaft und auch der klinischen Praxis ist ein klares: Was wir bisher beobachtet haben, ist, dass Länder, die Cannabis legalisiert haben, vor enormen Herausforderungen stehen", sagt Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin am Kepler-Uniklinikum in Linz. Denn Cannabis sei nachweislich eine psychoaktive Substanz, die sowohl kurzfristige als auch langfristige gesundheitliche Auswirkungen habe: Abhängigkeit, kognitive Beeinträchtigungen, psychische Erkrankungen und gesundheitliche Komplikationen. "Legalisierung würde den Zugang erleichtern und zu einem Anstieg des Konsums führen", sagt Yazdi-Zorn.

Weltweit zeichnete sich in den vergangenen Jahren aber eine klare Tendenz hin zur Entkriminalisierung von Cannabis ab. Die Niederlande, Spanien, Portugal und Malta haben Konsum und Besitz zu großen Teilen straffrei gestellt. Deutschland wird folgen.

