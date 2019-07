Wenn der Mond in den Schatten der Erde taucht

Eine partielle Mondfinsternis kann man in der heutigen Nacht in ganz Österreich beobachten. Kurz vor Mitternacht werden zwei Drittel der Mondscheibe im Kernschatten der Erde liegen. Meteorologen versprechen gute Sicht. Den Blick sollte man dabei nach Südosten richten, da der Mond in einer sehr südlichen, tiefen Bahn über den Himmel zieht.

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei genau auf einer Linie, und der Erdtrabant wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in den Kernschatten der Erde eintauchen (siehe Grafik). Um 22.01 tritt der Mond heute in den Schatten der Erde ein. Um 23.32 Uhr wird die größte Verfinsterung erreicht. "Die nördlichen, also oberen zwei Drittel der Mondscheibe werden dann im Kernschatten liegen, das untere Drittel ähnelt einer fünf bis sechs Tage alten Mondsichel, die allerdings liegend und nicht stehend erscheint", sagt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA). Um 1 Uhr endet die partielle Finsternis.

Für Österreich beginnt dann eine relativ lange finsternisfreie Zeit: Am 10. Jänner 2020 gibt es eine unspektakuläre Halbschatten-Mondfinsternis. Am 16. Mai 2022 ist eine totale Mondfinsternis zu sehen, allerdings nicht über den gesamten Verlauf. Der Mond wird dabei verfinstert untergehen. Die nächste zur Gänze sichtbare totale Mondfinsternis findet hierzulande erst am 20. Dezember 2029 statt.

