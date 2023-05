Wenn der Chef den Bus selbst lenken muss

Zwischen Februar und April begann der Arbeitstag von Sabtours-Geschäftsführer Wolfgang Stöttinger oft früher und verlief anders als gewohnt. Statt in sein Büro in der Geschäftsführung in Wels setzte sich Stöttinger hinter das Steuer eines Linienbusses und half als Fahrer aus.

Das Busunternehmen mit rund 300 Fahrern hat mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen. Aufgrund von Krankenständen müssen immer wieder Disponenten und Fahrdienstleiter als Lenker einspringen, um Ausfälle einzelner Linien zu verhindern. "Zu dieser Zeit hatten wir eine dramatische Situation, da habe auch ich 16 Mal als eiserne Reserve hergehalten", sagt Stöttinger. Mittlerweile habe sich die Lage bei Sabtours "leicht entspannt", das Unternehmen suche allerdings immer noch rund 25 Buslenker für den Linienbetrieb. "Dann sähe es bei uns wieder komfortabel aus", berichtet Stöttinger. Aktuell müssten Mitarbeiter teilweise sechs Tage in der Woche fahren und Überstunden verrichten, um den flächendeckenden Betrieb garantieren zu können.

Wolfgang Stöttinger fuhr insgesamt 16 Mal im Linienbetrieb. Bild: sabtours

800.000 neue Fahrkilometer

"Der Arbeitskräftemangel ist in jeder Branche spürbar – die der Busfahrer ist keine Ausnahme", sagt Stöttinger. Laut dem Oberösterreichischem Verkehrsverbund (OÖVV), bei dem Sabtours seit 2013 Mitglied ist, wurden mit Stichtag 24. März 2023 in Oberösterreich rund 120 Lenker gesucht. Derzeit seien etwa 1200 Lenker im Regionalverkehr im Einsatz.

Eine Zahl, die mit dem zunehmenden Ausbau von Liniennetzen in Oberösterreich kaum geringer werden wird. Allein mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 seien laut dem OÖVV im Regionalbusverkehr rund 800.000 Fahrkilometer hinzugekommen. Die Einführung des Klimatickets führte in den vergangenen Monaten zudem zu Rekordauslastungen entlang vieler Linien.

Die Ursachen für den Lenkermangel seien laut Stöttinger vielfältig. Durch das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter von 21 Jahren würden sich wenige junge Leute dazu entschließen, Busfahrer zu werden. "Einen Lkw darf man mit 18 steuern, da schauen wir dann durch die Finger", sagt Stöttinger. Auch gebe es in Oberösterreich wenige Fahrschulen, die den D-Führerschein anböten. Zuletzt habe man bei Sabtours 20 neue Mitarbeiter gefunden, indem man ihnen die Kosten für den Busführerschein bezahlt habe.

Neue Mitarbeiter würden derzeit aus verschiedensten Branchen zum Unternehmen wechseln. Auch würden immer mehr Menschen einen Bus nebenberuflich lenken. Bei Sabtours würden diese Gruppe mittlerweile etwa 15 Prozent ausmachen. "Vorwiegend handelt es sich dabei um Lehrer oder Menschen, die hauptberuflich in der Gastronomie tätig sind", sagt Stöttinger.

Mangelberuf Busfahrer?

Dass der Beruf weiterhin nicht auf der Mangelberufsliste des Bundes aufscheint, verhindere zudem, dass man auf Bewerber aus Nicht-EU-Staaten zurückgreifen könne. "Bei uns haben sich Fahrer von Bussen für Gastarbeiter aus Bosnien-Herzegowina gemeldet. Das sind Top-Arbeitskräfte mit viel Berufserfahrung, die gerne bei uns anfangen würden." Derzeit gebe es Gespräche mit den zuständigen Behörden. "Wir sind zuversichtlich, dass der Busfahrer bald als Mangelberuf anerkannt wird", sagt Stöttinger.

Ein weiteres Problem bei der Mitarbeitersuche sei für Verkehrsunternehmen der fehlende Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung. "Unser Berufsstand ist medial einfach zu wenig präsent", sagt Stöttinger.

Dem entgegenwirken will eine neue Kampagne des OÖVV, des Landes Oberösterreich und der oberösterreichischen Verkehrsunternehmen. Unter dem Titel "Ohne dich geht’s nicht" präsentierten Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta gestern die Details in Linz.

"Der Ausbau des öffentlichen Regionalverkehrs ist ein klarer Wunsch der Bürger. Dazu braucht es aber vor allem Personal." – Günther Steinkellner, Landesrat (FPÖ) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Lenker im Mittelpunkt

Der weitere Ausbau des öffentlichen Regionalverkehrs sei laut Steinkellner ein "klarer Wunsch der Bürger". Dazu brauche es aber vor allem mehr Personal. Bei der Kampagne würden laut Steinkellner die Busfahrer selbst im Mittelpunkt stehen und von ihrem beruflichen Alltag berichten.

Der OÖVV wolle als Auftraggeber die Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitern unterstützen. In Workshops habe man sich gemeinsam mit Verantwortlichen mit den Schwierigkeiten bei der Personalsuche beschäftigt. Richten würde sich die Kampagne laut Kubasta an "alle, die überlegen, sich beruflich neu zu orientieren".

"Als Auftraggeber wollen wir die Verkehrsunternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern unterstützen." – Herbert Kubasta, Geschäftsführer OÖ Verkehrsverbund Bild: NIK FLEISCHMANN

