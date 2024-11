In hunderten Haushalten wird pro Monat der Strom oder die Heizung abgedreht

Kein Strom, keine Heizung: Das bleibt in den Wintermonaten vielen Oberösterreichern erspart.

Es war der 5. November – wenige Tage, nachdem ein Mann im Mühlviertel zwei Jagdkollegen erschossen hat: Im Kundenzentrum der Linz AG in der Wiener Straße drohte ein Anrufer mit einem Amoklauf. Er werde vorgehen wie Roland D., soll der Mann um kurz nach zehn Uhr am Telefon gesagt haben. Die Mitarbeiter alarmierten umgehend die Polizei. Während die Sondereinheit Cobra im Servicecenter die Stellung hielt, machten Polizeikollegen den Drohanrufer in einem Krankenhaus ausfindig.