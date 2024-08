Wenn das eigene Kind stirbt: "Kann ich das überleben?"

31-Jähriger stirbt bei Absturz in Schladminger Tauern Kleinkind eine Woche nach Badeunfall verstorben E-Auto krachte gegen Baum: Zwei Jugendliche (17, 18) tot Kinder dürfen nicht vor den Eltern gehen. Das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz, das das Schicksal manchmal erbarmungslos bricht. In den vergangenen Monaten haben in ganz Oberösterreich mehrere Eltern ihre Kinder verloren: auf der Straße, in den Bergen, im Wasser. Wenn das Kind stirbt, dreht sich die Welt dann überhaupt noch weiter?