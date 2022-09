Wenn das Ehrenamt zum Kinderspiel wird

30 Druckmassagen, zwei Beatmungen. In der Theorie ist Erste Hilfe kinderleicht. Bei der Bezirkshauptmannschaft in Rohrbach ist sie das Freitagvormittag auch in der Praxis. Volksschüler versuchen sich eifrig an der Reanimationspuppe, fragen nach, bleiben auch geduldig, wenn es nicht auf Anhieb klappt. "Die Thematik wird für gewöhnlich in der vierten Klasse Unterstufe behandelt. Aber zu früh kannst du ohnehin nie anfangen.