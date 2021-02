Wenn Covid-Testergebnisse bei den Falschen landen

Pünktlich an ihrem 31. Geburtstag vergangene Woche erhielt Christina Auzinger ihr negatives Testergebnis. Ein unerwartetes Geschenk. Denn die Lehrerin war seit November nicht mehr testen gewesen. Sie ist nicht die Einzige mit einem Ergebnis ohne Testung. Der Krisenstab vermutet "menschliches Versagen". "Anfangs hab ich den Vorfall witzig gefunden, habe gescherzt, dass man mir an meinem Geburtstag wohl ein negatives Testergebnis, so ganz ohne Testung, schenkt", sagt Auzinger.

Am 7. Februar sei bei Christina Auzinger an der Teststraße in der Linzer Magazingasse ein Rachenabstrich gemacht worden. So steht es in dem Dokument, das die 31-Jährige per SMS zugeschickt bekam. Geburtsdatum und private Daten stimmen, eine Verwechslung ist ausgeschlossen.

"Ich war genervt und sehr verwirrt. Ich dachte, da geht jemand mit meinem Namen und meinem Geburtsdatum zu den Teststationen", sagt die 31-Jährige. Ähnlich erging es Werner Haller*. "Dieses Schreiben protokolliert einen SARS-Cov-2-Test im Rahmen der Aktion ,Österreich testet‘", steht in dem Schreiben, das der 45-Jährige zugeschickt bekam. Er soll am 13. Februar am Vormittag in der Ennser Stadthalle getestet worden sein. Ergebnis: negativ. Doch Haller war nicht in Enns.

Laut Krisenstab des Landes sei "menschliches Versagen" der Auslöser für diese Irrtümer. Wer ohne Voranmeldung eine Teststraße aufsucht, dessen Daten müssen händisch vom Personal aufgenommen werden. Dabei könne es zu Fehlern kommen: "Nur ein Klick in einer falschen Zeile, und das Ergebnis der gerade getesteten Person wird einer anderen zugestellt."

Zurück zu Christina Auzinger: Nachdem sie ihr Testergebnis erhalten hatte, wandte sich die Lehrerin ans Bürgerservice der Stadt Linz. "Hier wurde mir gesagt, dass schon 15 Getestete angerufen haben, dass sie ihr Ergebnis nicht bekommen haben", sagt Auzinger. Personen, deren Testergebnis an jemand anderen verschickt wurde, müssen nochmals testen gehen. Denn ihr Ergebnis wurde im System unter einem anderen Namen abgespeichert. "Daher ist es wichtig, sich für eine Testung anzumelden", heißt es aus dem Krisenstab.

*Name von der Redaktion geändert

Artikel von Michael Schäfl