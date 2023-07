Wenn aus dem Badespaß eine todernste Angelegenheit wird

Die Sommerferien haben begonnen. Endlich bietet sich die lang ersehnte Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, die warme Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen und ihre Freizeit in Seen, Freibädern oder daheim im Pool zu verbringen. Dass aus dem Badespaß aber schnell eine ernste Angelegenheit werden kann, zeigte zuletzt ein Badeunfall einer Vierjährigen in Sattledt – die OÖN haben berichtet.