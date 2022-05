Wenn auf der Messe Ried die Musi spielt

110 Aussteller aus sieben Nationen, 80 Live-Acts und zehn Workshops: Die Music Austria am kommenden Wochenende in Ried wird zum lang ersehnten Branchentreffpunkt und Pflichttermin für alle Musiker und Musikbegeisterten.

"Wir freuen uns riesig, nach 2018 endlich wieder eine wirtschaftliche und künstlerische Messe-Plattform für die Musikbranche bieten zu können. Als besonderes Zuckerl ist am Freitag, 13. Mai, der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher frei", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

Ein Publikumsmagnet wird sicher der Orchesterwettbewerb in den Leistungsstufen von A bis E am Sonntag, 15. Mai, ab 9 Uhr im Keine-Sorgen-Saal. "Insgesamt 15 Kapellen werden bei diesem Wettbewerb in den unterschiedlichen Leistungsstufen ihre Topqualität zur Schau stellen", sagt Landeskapellmeister Günther Reisegger.

Ebenfalls sehens- bzw. hörenswert: Am Freitag, 13. Mai, um 10 Uhr präsentiert sich der OÖ. Chorverband auf der Kulturlandbühne (Halle 18) mit 19 Schulchören und insgesamt 600 Kindern.

Musik & Gehirn

Als "Sahnehäubchen" der Music Austria darf der Vortrag des internationalen Top-Referenten Manfred Spitzer betrachtet werden. Der "Gehirnforscher" und Neurodidaktiker hat zahlreiche Fachbücher verfasst und ist ein höchst gefragter Referent bei Rundfunk und Fernsehen. Als Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm hat er gemeinsam mit Landesmusikschulen in Oberösterreich ein Feldforschungsprojekt mit Kindergartenkindern geleitet. Der Vortrag findet am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uhr im Keine Sorgen Saal der Rieder Messe statt. Geöffnet ist die Messe am Freitag von 9 bis 18 Uhr (Eintritt frei), am Samstag ebenfalls von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr.

Weitere Infos unter www.musicaustria-ried.at